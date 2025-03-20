'Мы старались. Увидите': Ребров отказался рассказать, кто заменит Мудрика в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пожелал скорейшего возвращения на поле вингеру команды Михаилу Мудрику, который столкнулся с допинговым скандалом. Наставник "сине-желтых" добавил, что пока не знает, кого выберет в качестве альтернативы игроку "Челси" в первом матче плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед встречей 20 марта, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). По словам специалиста, вся команда поддерживает Мудрика и внимательно следит за развитием ситуации вокруг него, а также наигрывает различные варинты на позиции левого хавбека на тренировках.

"Прежде всего, мы все поддерживаем Михаила, помогаем. Это важный для нашей сборной игрок, молодой футболист. Я ему желаю только скорейшего возвращения к футболу. Относительно матча мы провели сбор, провели между собой товарищескую игру. Мы старались попробовать несколько вариантов на этой позиции. Увидите, кто сыграет. Еще раз подчеркиваю, что у нас только первый тайм. Очень важным будет то, как мы сыграем в Генке", – сказал Ребров.

Накануне игры наша команда лишилась своего лучшего нападающего Артема Довбика, который обратился к врачам с высокой температурой и не попал в заявку. Отметим, что встреча состоится в испанской Мурсии. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины объявила об историческом событии, которое произойдет летом нынешнего года.

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