'Что мне остается? Спасибо всем': Мудрик прервал молчание о допинг-скандале

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик продолжает настаивать на том, что не чувствует себя виновным в допинговом скандале с употреблением мельдония. Футболист лондонского "Челси" пожаловался на то, что сейчас не может заниматься тем, что приносит ему удовольствие.

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Слова Мудрика на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, приводит известный фанат "Челси" Фрэнк Халид. По словам украинского полузащитника, он верит в то, что рано или поздно его невиновность будет доказана и он сможет вернуться на поле.

"С момента вторжения России в Украину я потерял пять членов семьи. Сейчас у меня отобрали единственное, что меня радует. Что мне остается? На самом деле тяжело находиться в этой ситуации, я уже говорил, что я невиновен, и до сих пор этого придерживаюсь. Я призываю всех быть спокойными, правда обязательно когда-то выйдет наружу, и спасибо всем за поддержку", – сказал Мудрик.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг. Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме. Сейчас украинец ожидает раскрытия результатов пробы Б.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, как "Челси" поступил с Михаилом Мудриком перед плей-офф Лиги конференций. Кроме того, в допинг-скандале с украинцем возник новый поворот.

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