Впервые за все время выступлений! В сборной Украины по футболу приняли историческое решение

Впервые в истории сборная Украины по футболу сыграет официальные матчи в Канаде. В июне 2025 года команда Сергея Реброва примет участие в турнире "Canadian Shield", который пройдет в Торонто. В этом соревновании, кроме Украины, будут играть сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

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Как отметил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко, украинцы в Канаде всегда поддерживали нашу команду на матчах по всему миру, и теперь пришел момент, чтобы Украина посетила эту страну.

"Канада — дружественная к нам страна, и мы с радостью приняли их приглашение. Готовим не только матчи, но и социальные и благотворительные мероприятия", — цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

Это событие имеет огромное значение для украинского футбола и будет важно для украинской диаспоры в Канаде. Также такие матчи способствуют укреплению международных связей Украины, особенно в условиях войны. Украинские футболисты проведут два поединка на стадионе BMO Field, который будет использоваться для матчей чемпионата мира 2026 года.

Матчи запланированы на 7 июня против Канады и 10 июня против Новой Зеландии. Если игры завершатся ничьей по итогам 90 минут, то победитель будет определяться в серии пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу в четверг, 20 марта, проведет первый матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше Лиги наций в элитном дивизионе А, где наши выступали в сезоне 2019/2020. Соперниками "сине-желтых" в стыковых поединках станут бельгийцы.

Первая номинально домашняя встреча для подопечных Сергея Ребров состоится на поле стадиона в Мурсии. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – 21:45 по киевскому времени.

Перед встречей появилась важная информация про изменение в телетрансляции.

Также свой прогноз на игру сделал искусственный интеллект, предсказав точный счет.

Свой прогноз опубликовали и букмекерские конторы.

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