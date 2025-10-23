Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова возмутилась решением Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отказать россиянам в допуске к международным соревнованиям в "нейтральном статусе". В лучших традициях кремлевской пропаганды она заявила о величии РФ и призвала провести альтернативные Милану-2026 ОИ.

Об этом Чепалова сказала в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина с характерными для россиян шовинизмом и надменностью добавила, что иностранцы и международные спортивные ассоциации должны кланяться РФ.

"Нужно провести свои Игры, альтернативные Олимпиаде, присвоить им внутри страны статус выше олимпийских. Нужно поддержать наших спортсменов, которые почти во всех зимних видах не имеют возможности поехать на Олимпиаду. И утрем нос тем, кто не хочет видеть нас на мировой арене! Не надо кланяться иностранцам, международным федерациям, нужно создавать свое. Пусть кланяются нам. Мы – Россия, держава, которая никогда не преклонит колено", – сказала Чепалова.

До этого олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, после решения FIS олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на "безголовое руководство" РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно.

