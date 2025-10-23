УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Мы – Россия!" Чемпионка ОИ из РФ в угаре потребовала от мира кланяться россиянам в ноги

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
891
'Мы – Россия!' Чемпионка ОИ из РФ в угаре потребовала от мира кланяться россиянам в ноги

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова возмутилась решением Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отказать россиянам в допуске к международным соревнованиям в "нейтральном статусе". В лучших традициях кремлевской пропаганды она заявила о величии РФ и призвала провести альтернативные Милану-2026 ОИ.

Видео дня

Об этом Чепалова сказала в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина с характерными для россиян шовинизмом и надменностью добавила, что иностранцы и международные спортивные ассоциации должны кланяться РФ.

"Мы – Россия!" Чемпионка ОИ из РФ в угаре потребовала от мира кланяться россиянам в ноги
"Мы – Россия!" Чемпионка ОИ из РФ в угаре потребовала от мира кланяться россиянам в ноги

"Нужно провести свои Игры, альтернативные Олимпиаде, присвоить им внутри страны статус выше олимпийских. Нужно поддержать наших спортсменов, которые почти во всех зимних видах не имеют возможности поехать на Олимпиаду. И утрем нос тем, кто не хочет видеть нас на мировой арене! Не надо кланяться иностранцам, международным федерациям, нужно создавать свое. Пусть кланяются нам. Мы – Россия, держава, которая никогда не преклонит колено", – сказала Чепалова.

"Мы – Россия!" Чемпионка ОИ из РФ в угаре потребовала от мира кланяться россиянам в ноги
"Мы – Россия!" Чемпионка ОИ из РФ в угаре потребовала от мира кланяться россиянам в ноги

До этого олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, после решения FIS олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на "безголовое руководство" РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!