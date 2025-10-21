FIS приняла официально решение по России, спровоцировав 'глубокое разочарование' из-за 'страданий российских спортсменов'

Российские лыжники не будут допущены к международным соревнованиям, включая возможность выступать в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Такое решение принял Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Решение Совета FIS означает, что российские и белорусские спортсмены не примут участия на Олимпиаде-2026 в соревнованиях, проходящих под эгидой организации: лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл и сноубординг.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выразила глубокое разочарование этим решением, назвав его продолжением дискриминационной политики в отношении российских спортсменов, что противоречит принципу политической нейтральности, закрепленному в уставе FIS.

"Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, включая судебные, чтобы защитить права наших спортсменов и обеспечить равные возможности. Недопустимо, чтобы спортсмены страдали по политическим причинам, не зависящим от них", — подчеркнули в АЛВСР, отметив приверженность принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с новой порцией отборных оскорблений на норвежцев после того, как лыжники из этой страны выступили против допуска россиян к международным турнирам и Ои-2026. Представитель страны-агрессора с неприкрытым шовинизмом признался в ненависти к скандинавам.

До этого Тихонов оскорбительно высказался в адрес звезды мировых лыжных гонок и сборной Норвегии Йоханнеса Клебо, который категорично выступил против допуска россиян.

