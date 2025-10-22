'Кто такая Европа?' Чемпион ОИ из РФ пожаловался на 'безголовое руководство' в России после решения FIS

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов своеобразно отреагировал на отказ Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать россиянам в допуске к турнирам даже в нейтральном статусе. Бывший биатлонист пожаловался на "безголовое руководство" в РФ, однако не упустил возможности продемонстрировать воинственность.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Sport24. По мнению приспешника диктаторского режима Владимира Путина и ярого Z-патриота, решение FIS выглядит абсолютно справедливым на фоне того, что российские функционеры ведут себя недостаточно агрессивно.

"Нас не допустили до Олимпиады? И правильно сделали! Не надо сопли жевать, а надо быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа? Кто правит бал? У меня, кроме стыда, никаких чувств нет. А мы жалуемся. Все справедливо. Мне обидно за безголовое руководство, а не за спортсменов. Почему Израиль делает что хочет? Надо тем же отвечать, а мы все жалуемся и сидим", – сказал Тихонов.

Ранее этот россиянин накинулся с новыми нападками на европейских спортсменов, которые выступают против участия представителей РФ в международных соревнованиях, пригрозив "Орешником-2".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!