Мудрик vs Зинченко: 'Челси' – 'Арсенал': где смотреть матч чемпионата Англии

Лондонские "Челси" и "Арсенал" сойдутся друг с другом в центральном противостоянии 11-го тура розыгрыша английской Премьер-лиги. Впервые за три сезона синяя команда находится в турнирной таблице выше своего оппонента, а к тому же входит в четверку лидеров чемпионата.

Видео дня

Игру в воскресенье, 10 ноября, примет стадион "Стэмфорд Бридж". Стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Увидеть противостояние команд, цвета которых защищают футболисты сборной Украины Михаил Мудрик и Александра Зинченко, можно будет благодаря трансляции на телеканале Setanta Sports. Он также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Лондона организовывает платформа setantasports.com.

Букмекеры считают фаворитами встречи с минимальным преимуществом "Арсенал". Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех хозяев поля достигают уровню 2,75.

Соперники вместе с "Астон Виллой" набрали по 18 очков и делят 4-6 места. При этом у "Челси" лучшая разница мячей. Лидирует в первенстве "Ливерпуль", на счету которого 25 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик отметился шедевральным голом в матче Лиги конференций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!