Мудрик забил гол-шедевр в Лиге конференций. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отметился фантастическим ударом в 3-м туре Лиги конференций. 23-летний футболист сборной Украины поразил ворота армянского "Ноаха".

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На 39-й минуте Михаил на подступах к штрафной получил пас от Кристофера Нкунку, сместился к центру и мощным "выстрелом" в угол не оставил шансов голкиперу.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом туре Михаил провел блестящий поединок против греческого "Панатинаикоса". Наш соотечественник забил гол и сделал две результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 4:1.

25 сентября Михаил отметился первым результативным действием в составе лондонского "Челси" в нынешнем сезоне. Наш соотечественник помог своей команде уверенно выиграть матч 1/16 финала Кубка английской лиги с представителем четвертого дивизиона "Барроу".

Напомним, что Мудрик подписал контракт с "Челси" в январе 2023 года. С того времени в футболке лондонского клуба провел 70 матчей, забив 8 голов и сделав 9 ассистов.

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