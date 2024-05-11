Мудрик в два касания забил гениальный гол на 8-й минуте матча в АПЛ. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отметился голом в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге (АПЛ). 23-летний игрок сборной Украины забил в ворота "Ноттингем Форест", прервав двухмесячную безголевую серию.

Украинец вышел в стартовом составе и распечатал ворота соперника уже на 8-й минуте. Получив острую передачу от Коула Палмера, Михаил одним касанием убрал мяч, а вторым отправил его мимо голкипера в сетку.

Это стало седьмым голом Мудрика за "Челси" в 40 играх в текущем сезоне.

Отметим, что свой предыдущий гол Мудрик забил 11 марта в игре с "Ньюкаслом". Вингеру сборной Украины понадобилось всего лишь пять минут для того, чтобы записать свою фамилию на табло стадиона "Стэмфорд Бридж".

До этого Михаил забил 28 февраля в 1/8 финала Кубка Англии. Хавбек реализовал свой момент в игре против "Лидса".

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик стал одним из главных героев матча 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Бернли". Действия футболиста сборной Украины привели к тому, что "Челси" забил гол и оказался в большинстве.

В тоже время бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил мнение, что талант Михаила Мудрика очень сильно переоценен.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года за 100 млн евро.

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