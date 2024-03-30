Главный герой. Мудрик заработал пенальти и удаление в матче АПЛ. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик стал одним из главных героев матча 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Бернли". Действия футболиста сборной Украины привели к тому, что "Челси" забил гол и оказался в большинстве.

На 43-й минуте Михаил убегал один на один с голкипером, но французский защитник "Бенли" Лорьян Ассиньон его сбил в своей штрафной. Главный судья Даррен Ингланд сразу указал на пенальти, а для француза достал желтую карточку. Ассиньон до этого получил "горчичник", поэтому второе предупреждение стало сразу удалением.

Также Ингланд удалил и главного тренера "Бернли" Венсана Компани. 37-летний бельгийский наставник не смог сдержать эмоций, комментируя действия рефери.

11-метровый точно реализовал Коул Палмер.

В дебюте второго тайма "Бернли" в меньшинстве сравнял счет. Мудрик пропустил атаку по флангу, после многоходовки мяч оказался у Джоша Каллена и тот ударом с лета пробил голкипера.

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