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Украинец Мудрик забил шикарный гол за "Челси" после кинжального прохода. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
2,5 т.
Украинец Мудрик забил шикарный гол за 'Челси' после кинжального прохода. Видео

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик отличился шестым забитым мячом в нынешнем сезоне. Наш соотечественник записал на свой счет результативное действие в матче 28-го тура английской Премьер-лиги, закрепив преимущество лондонского "Челси" в домашнем противостоянии с гостями из Ньюкасла.

Украинец начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте при счете 2:1 в пользу лондонцев. Михаилу понадобилось всего лишь пять минут для того, чтобы записать свою фамилию на табло стадиона "Стэмфорд Бридж".

Украинец Мудрик забил шикарный гол за "Челси" после кинжального прохода. Видео
Украинец Мудрик забил шикарный гол за "Челси" после кинжального прохода. Видео

Хозяевам поля удалась блестящая контратака по левому флангу. Мяч перевели в центр, где его подхватил Мудрик, который словно на велосипеде ушел от обороны "Ньюкасала", обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

В итоге этот удар украинца стал победным в матче. "Челси" пропустил на последней минуте основного времени, но сумел выстоять в компенсированные шесть минут.

Украинец Мудрик забил шикарный гол за "Челси" после кинжального прохода. Видео
Украинец Мудрик забил шикарный гол за "Челси" после кинжального прохода. Видео

Интересно, что это уже второй мяч Мудрика в ворота "Ньюкасла". Ранее он поразил ворота "сорок" в поединке Кубка лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Виктор Цыганков сумел избежать серьезной травмы в матче чемпионата Испании, в котором он отметился голевой передачей.

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