Украинец Мудрик забил шикарный гол за 'Челси' после кинжального прохода. Видео

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик отличился шестым забитым мячом в нынешнем сезоне. Наш соотечественник записал на свой счет результативное действие в матче 28-го тура английской Премьер-лиги, закрепив преимущество лондонского "Челси" в домашнем противостоянии с гостями из Ньюкасла.

Украинец начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте при счете 2:1 в пользу лондонцев. Михаилу понадобилось всего лишь пять минут для того, чтобы записать свою фамилию на табло стадиона "Стэмфорд Бридж".

Хозяевам поля удалась блестящая контратака по левому флангу. Мяч перевели в центр, где его подхватил Мудрик, который словно на велосипеде ушел от обороны "Ньюкасала", обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

В итоге этот удар украинца стал победным в матче. "Челси" пропустил на последней минуте основного времени, но сумел выстоять в компенсированные шесть минут.

Интересно, что это уже второй мяч Мудрика в ворота "Ньюкасла". Ранее он поразил ворота "сорок" в поединке Кубка лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Виктор Цыганков сумел избежать серьезной травмы в матче чемпионата Испании, в котором он отметился голевой передачей.

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