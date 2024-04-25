'Я вообще не понимаю!' То, что сделал Мудрик в 'Челси', вызвало ярость у Сабо

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо считает, что талант полузащитнике "Челси" Михаила Мудрика очень сильно переоценен. По мнению 84-летнего специалиста, то, безрезультативная игра Михаила в Англии, негативно повлияла на дальнейшие трансферы украинских футболистов в иностранные клубы.

"После Мудрика не очень хорошо и покупают наших футболистов. Михаил сделал антирекламу нашим игрокам своими выступлениями за "Челси". Я вообще не понимаю, как лондонский клуб за ним смотрел? Какие они увидели в нем качества? Кроме скорости, у Мудрика ничего нет! Соперники его уже давно читают и идет страховка, один на один против Мудрика уже никто не играет. Поэтому он ничего не может поделать в АПЛ. Переоцененный игрок", – цитирует Сабо "СпортЭкспресс".

Не видит перспектив Сабо и у другого футболиста "Шахтера" Георгия Судакова.

"Он меня не поражает. Да, Судаков трудоспособен, но я не вижу, чтобы он хорошо работал в отборе как полузащитник. О нем много пишут, но в Шахтере привыкли подогревать интерес к своим футболистам, чтобы дорого их продать, как Мудрика", – подытожил Йожеф Йожефович.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что лондонские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" заинтересованы в подписании Георгия Судакова.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года за 100 млн евро. С того времени принял участие в 53 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами и шестью голами.

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