"Обедал с ним": министр торговли США признал, что посещал остров Эпштейна, но есть "нюанс"
Министр торговли США Говард Лутник впервые публично подтвердил, что обедал на острове американского финансиста Джеффри Эпштейна во время семейного отпуска в 2012 году. Ранее министр утверждал, что разорвал все отношения с преступником еще в 2005 году.
Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на документы, обнародованные Министерством юстиции США. Говард Лутник отметил, что вместе с женой, четырьмя детьми и нянямиоколо часа обедал с финансистом.
Переписка, опубликованная Минюстом, подтверждает подготовку к поездке: жена Лутника в декабре 2012 года писала ассистентке Эпштейна, что семья "с нетерпением ждет визита" и готова присоединиться к обеду. Ранее министр торговли утверждал, что разорвал отношения с Эпштейном в 2005 году. Лутник добавил, что в течение следующих 14 лет встречался с финансистом еще дважды, но почти не поддерживал с ним контактов.
Документы Минюста свидетельствуют, что поездка на остров состоялась 23 декабря 2012 года, через четыре года после того, как Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Во время показаний Латник отметил: "Я не помню, почему мы это сделали, но мы это сделали".
Сенатор Крис Ван Холлен подчеркнул, что вопрос не в правонарушениях, а в искажении масштабов отношений с Эпштейном. Несмотря на критику некоторых законодателей и призывы к отставке, Белый дом заявил, что полностью поддерживает министра.
Лутник не был обвинен ни в каких правонарушениях, а среди миллионов страниц документов Эпштейна только около десяти писем связывают его с финансистом.
Напомним, после обнародования новых материалов по делу американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, стало известно, что наследница норвежского престола Метте-Марит имела с ним довольно тесные отношения. В период с 2011 по 2014 годы кронпринцесса обменивалась электронными письмами со скандальным миллиардером, более того, планировала с ним встречу. Когда эта информация получила публичную огласку, член королевской семьи Норвегии публично извинилась за свои поступки.
Как сообщал OBOZ.UA, в недавно обнародованных файлах министерства юстиции США появился документ, который снова спровоцировал волну теорий заговора вокруг смерти Джеффри Эпштейна.В федеральном заявлении о смерти фигурирует дата 9 августа 2019 года – за день до того, как, согласно официальным данным, его нашли мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, США.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!