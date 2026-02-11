Украина получит 90 млрд евро от ЕС: как проголосовал Европарламент

Европейский парламент согласовал предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро в 2026-27 годах по программе Ukraine Support Loan. Утверждение состоялось по ускоренной процедуре.

Об этом стало известно из трансляции заседания Европарламента. Ранее планировалось, что решение примут во время специальной пленарной сессии по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Но потом решение перенесли на ранний срок.

Детали программы

На декабрьском саммите Совет Евросоюза принял решение выделить Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе), поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества.

Заем будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и под гарантии бюджета Евросоюза, который также покроет проценты за пользование деньгами. Но кредит должен быть погашен только после выплаты Россией репараций. Если же РФ откажется платить за последствия войны, для погашения кредита могут использовать замороженные активы Кремля.

Как будут предоставлять финансирование

30 млрд евро выделят как макроэкономическую поддержку Украине – средства направят через каналы макрофинансовой помощи или механизм Ukraine Facility.

выделят как макроэкономическую поддержку Украине – средства направят через каналы макрофинансовой помощи или механизм Ukraine Facility. 60 млрд евро используют для инвестиций Украины в оборонно-промышленные мощности и закупку военного оборудования.

Средства выделят в соответствии со стратегией финансирования. Проект разработает Украина, но Совет ЕС должен его оценить и утвердить.

Но финансирование привяжут к выполнению Украиной строгих условий. В частности – соблюдения верховенства права, включая борьбу с коррупцией.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ Международного валютного фонда и ЕС и теперь может недополучить $115 млрд. Среди невыполненных обязательств – перезагрузка руководства таможни, отмена "правок Лозового" и внешняя оценка нацрегулятора в области энергетики.

