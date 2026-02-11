Рада приняла закон об отсрочке для военных, отслуживших годовой контракт '18-25': что предусматривает

Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку в год для мужчин, отслуживших контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Парламент работал над законопроектом с июля 2025 года. О принятии закона 11 февраля сообщается на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает закон

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что реализация закона создаст дополнительные мотивационные факторы, которые окажут влияние на желание граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать годовой контракт на прохождение военной службы. Также в документе прописано, что украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, которые принимаются на военную службу по контракту, заключенному сроком на один год, имеют право на увольнение с воинской службы по истечении срока контракта, а после реализации проекта акта будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев.

Также авторы законопроекта считают, что такие дополнительные факторы будут мотивировать граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать годовые контракты о прохождении военной службы в Cилах безопасности и обороны Украины, что в свою очередь расширит источники комплектования воинских частей мотивированными военнослужащими.

