Впервые за 5 лет: Магучих приняла неожиданное решение, связанное с чемпионатом Украины

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих впервые за долгое время начнет новый для себя сезон в Украине. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в январе выступит на турнире во Львове, а в конце февраля поборется за награды национального первенства страны по легкой атлетике в помещении в Киеве.

Видео дня

Об этом сама Магучих рассказала в интервью "Суспильному Спорт". 24-летняя днепрянка в последний раз начинала год на родине в 2023 году, а в чемпионате Украины в помещении и вовсе принимала участия пять лет назад.

"Открываю сезон 17 января во Львове на Мемориале Демьянюка. И я еще буду выступать на чемпионате Украины в конце февраля. Уже началась подготовка. Готовимся, чтобы показать самый высокий результат. Летний сезон, как говорится, "по базе": этапы Бриллиантовой лиги; будет чемпионат Европы в Бирмингеме, к которому мы тоже готовимся. Главный старт сезона – это чемпионат мира. Хочется с новыми силами и настроением идти в новый год", – сообщила Магучих.

Ранее спортсменка спровоцировала споры среди украинских болельщиков после того, как пообщалась с одним из них.

До этого Ярослава Магучих в интервью OBOZ.UA рассказала, как действует во время обстрелов Россией родного Днепра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!