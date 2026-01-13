Международный олимпийский комитет запретит США участвовать в Олимпиаде-2026 из-за Венесуэлы? Появился официальный ответ МОК

Международный олимпийский комитет официально исключил вероятность отстранения сборной США от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо несмотря на военную операцию США в Венесуэле. МОК подчеркнул, что не собирается применять к США санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении российских и белорусских спортсменов.

В ответе организации говорится, что МОК не может вмешиваться в политические конфликты между государствами, поскольку это выходит за рамки олимпийской миссии. Главной задачей комитета остаётся обеспечение участия спортсменов на Играх независимо от того, из какой страны они родом. Спортивное соревнование, отмечают в Лозанне, должно оставаться площадкой для мирной конкуренции и объединять людей, а не быть инструментом политического давления.

Поводом для подобных обсуждений стал январский удар армии США по целям в Каракасе и захват лидера Венесуэлы, после чего ряд политиков и общественных деятелей призвали к санкциям в отношении американских атлетов.

Однако в МОК считают, что ситуацию с США и Венесуэлой нельзя сопоставлять с тем, как международный комитет действует в отношении, к примеру, России или Белоруссии: в тех случаях санкции были связаны с нарушением олимпийского принципа мира и применением силы в рамках длительных международных конфликтов.

"МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между государствами, поскольку это выходит за рамки наших полномочий. Это сфера политики. Наша роль заключается в том, чтобы обеспечить участие спортсменов в Олимпийских играх независимо от того, откуда они родом", — заявили в Международном олимпийском комитете.

Напомним, что на прошлых Играх в Париже спортсмены из России и Белоруссии могли участвовать только в нейтральном статусе без национальной символики, а команды в командных видах спорта были полностью отстранены.

