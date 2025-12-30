США впервые нанесли удар по портовому объекту на побережье Венесуэлы – CNN

В начале декабря Центральное разведывательное управление США нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы. Эта атака стала первым известным случаем удара по цели внутри Венесуэлы.

Удар был нанесен по удаленному причалу на венесуэльском побережье, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской группировкой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их перегрузки на суда для дальнейшей отправки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Подробности операции

Два источника сообщили, что силы специальных операций США оказывали разведывательную поддержку операции, подчеркивая их участие в регионе. Однако пресс-секретарь Командования специальных операций США полковник Элли Вайскопф опроверг это. Офицер заявил, что силы специальных операций не оказывали поддержку этой операции, включая разведывательную поддержку.

В свою очередь президент США Дональд Трамп впервые упомянул о нападении в интервью на прошлой неделе, которое первоначально не привлекло особого внимания. Глава государства не предоставил никаких подробностей, в том числе и в ответ на прямые вопросы журналистов.

Один из источников заявил, что удар был успешным, поскольку уничтожил объект и его суда, но назвал его в значительной степени символическим, так как это лишь один из многих портовых объектов, используемых наркоторговцами, покидающими Венесуэлу.

Этот удар может значительно обострить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которого США оказывают давление с целью заставить его уйти в отставку посредством агрессивной военной кампании.

Что предшествовало

За последние месяцы США нанесли удары, уничтожив более 30 судов в Карибском море и восточной части Тихого океана в рамках так называемой кампании по борьбе с наркотиками. Трамп также распорядился о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и покидающих ее.

Трамп неоднократно угрожал нанести удары внутри Венесуэлы, но до атаки ЦРУ в начале этого месяца единственными известными ударами США по венесуэльским целям были удары по судам, подозреваемым в наркоторговле, в международных водах.

В интервью 26 декабря Трамп признал, что США уничтожили некий "крупный объект, откуда прибывают корабли", говоря о кампании своей администрации против Венесуэлы. Позже он заявил, что США атаковали "в районе доков, где загружают суда наркотиками". Однако он отказался комментировать, была ли атака совершена военными или ЦРУ.

Напомним, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

