Организаторы Олимпийских игр 2026 года не стали приглашать россиянина Петра Гуменника на показательные выступления фигуристов, которые пройдут 21 февраля. В ответ в стране-агрессоре набросили с оскорблениями на функционеров, в очередной раз продемонстрировав свое истинное лицо.

Известный тренер Татьяна Тарасова в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" возмутилась такому решению. Также приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила недоумения из-за негативного отношения к россиянам.

"Я расстраиваюсь даже больше, чем вы. Мерзавцы они, что не пустили его. Так до конца и ненавидят нас. Очень жаль, что такое происходит на Олимпийских играх. Люди, которые работают в комитетах, решают все. Они не в ЖЭКе номер пять работают, где можно что угодно делать. Они настоящие мерзавцы", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка закатила скандал после того, как стало известно, что Гуменнику присвоили первый стартовый номер в короткой программе Олимпиады-2026. Тарасова назвала это хамством по отношению к представителю РФ и несправедливостью. Во время самого проката фигуриста россияне пронесли на арену свой флаг, за что сразу же поплатились.

Как сообщал OBOZ.UA, организаторы Олимпиады-2026 заставили украинца Кирилла Марсака выходить на лед сразу после россиянина Петра Гуменника.

