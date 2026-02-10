Россияне на ОИ-2026 пронесли флаг ради своего фигуриста-чемпиона. В итоге он проиграл украинцу

Болельщики чемпиона Росси по фигурному катанию Петра Гуменника пришли на трибуны Олимпиады-2026 с российским флагом, но их поддержка не помогла спортсмену занять высокое место на турнире. 23-летний уроженец Санкт-Петербурга набрал 86.72 балла, проиграв украинскому фигуристу Кирилл Марсак (86,89).

Российский триколор появился на боковой трибуне в руках семьи россиян, живущих в Италии. "Мы не боимся проблем, мы уточнили у работников, они сказали, что претензии могут быть у других людей, но мы об этом не переживаем", — рассказала в интервью "РИА Новости" Екатерина, которая пришла на арену с дочкой и итальянским мужем Стефано.

МОК запрещает демонстрацию российской символики на Играх, но флаг все же оказался на трибуне.

Выступление Гуменника прошло на фоне проблем с музыкой: короткую программу ему пришлось менять из-за отказа правообладателей композиции "Парфюмер" для русского атлета.

В итоге фигурист использовал прошлогоднюю композицию "Waltz 1805" Эдгара Акопяна из фильма "Онегин" (2024). Мама спортсмена Елена Гуменник отметила: "Очень жаль, что для кого-то сотрудничество с россиянами стало неприемлемым, очень обидно за Петра и это кажется несправедливым".

