"Мерзавцы": чемпион ОИ из РФ нахамил международной федерации

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров набросился с оскорблениями на руководство Международной федерации хоккея (IIHF) за отказ допускать сборную России к чемпионату мира. Представитель страны-агрессорки обозвал функционеров мерзавцами, которые якобы несправедливо наказывают РФ.

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Об этом Майоров заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также выразил уверенность в том, что россиян не вернут в международные хоккейные соревнования до окончания преступной войны РФ против Украины.

"Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет. IIHF – одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить. Допустят нас тогда, когда закончится специальная военная операция (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.). И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись – мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы", – сказал Майоров.

Ранее Вячеслав Фетисов выдал новую порцию истерических высказываний после того, как IIHF отказалась возвращать сборную России на чемпионат мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Фетисов стал настоящим посмешищем в сети после того, как назвал Россию "самой крутой хоккейной державой".

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