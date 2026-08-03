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"Мерзавцы": чемпион ОИ из РФ нахамил международной федерации

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Майоров высказался об отстранении
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров набросился с оскорблениями на руководство Международной федерации хоккея (IIHF) за отказ допускать сборную России к чемпионату мира. Представитель страны-агрессорки обозвал функционеров мерзавцами, которые якобы несправедливо наказывают РФ.

Об этом Майоров заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также выразил уверенность в том, что россиян не вернут в международные хоккейные соревнования до окончания преступной войны РФ против Украины.

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Сборная России по хоккею

"Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет. IIHF – одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить. Допустят нас тогда, когда закончится специальная военная операция (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.). И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись – мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы", – сказал Майоров.

Ранее Вячеслав Фетисов выдал новую порцию истерических высказываний после того, как IIHF отказалась возвращать сборную России на чемпионат мира.

Борис Майоров.
IIHF не вернула Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Фетисов стал настоящим посмешищем в сети после того, как назвал Россию "самой крутой хоккейной державой".

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