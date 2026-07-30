Фетисов устроил истерику из-за "издевательств" над "самой крутой" Россией

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко отреагировал на решение Международной федерации хоккея не допускать сборную России к чемпионату мира 2027 года. При этом многие российские болельщики встретили его заявления насмешками и критикой, обвинив легендарного хоккеиста в очередных жалобах вместо поиска решений.

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Фетисов заявил, что не был удивлен продлением отстранения российской команды, однако назвал новость печальной. По его словам, в ИИХФ якобы работают "русофобы", которые получили возможность "издеваться над самой крутой хоккейной державой, которая дала миру современный хоккей".

Также бывший хоккеист признал, что не верит в скорое изменение ситуации.

"Мне кажется, никогда. Скорее всего, у нас нет авторитета в этой организации, чтобы отстаивать свои позиции", – сказал Фетисов в интервью sport24.

В комментариях под новостью пользователи встретили эти слова с иронией. Один из болельщиков поинтересовался, кто именно обещал Фетисову, что с допуском "все будет хорошо", и предположил, что его "просто подло обманули". Другие напомнили, что Россию не приглашают на турниры даже в нейтральном статусе, несмотря на требования выступать только с флагом и гимном.

Некоторые пользователи раскритиковали депутата за отсутствие конкретных действий. Один из комментаторов написал, что Фетисов уже несколько лет жалуется на ситуацию, но не предлагает способов ее изменить. Другой назвал его заявления чрезмерно пафосными и лишенными содержания.

Звучали и более жесткие оценки. Так, один из пользователей заявил, что Фетисов вместо поиска решений занимается поиском виноватых, а другой охарактеризовал его выступление как очередное "нытье" на фоне продолжающегося отстранения российских сборных.

Ранее ИИХФ подтвердила, что сборные России не сыграют на чемпионате мира 2027 года. Решение также затронуло молодежную национальную команду.