Международная федерация хоккея приняла официальное решение по России

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России от большинства турниров сезона-2026/27. Решение принято после повторного рассмотрения запроса Федерации хоккея России о допуске национальных команд к соревнованиям под эгидой IIHF.

Видео дня

Совет IIHF изучил вопрос участия российских сборных отдельно по каждому турниру, оценив факторы безопасности, организационные риски и вопросы спортивной целостности соревнований.

По итогам рассмотрения Россия не допущена к участию в следующих чемпионатах сезона-2026/27:

чемпионате мира среди мужчин 2027 года;

молодежном чемпионате мира 2027 года;

чемпионате мира среди юношей до 18 лет 2027 года;

чемпионате мира среди девушек до 18 лет 2027 года.

В IIHF заявили, что решение связано с сохраняющимися проблемами в сфере безопасности, защищенности участников и соблюдения принципов спортивной честности.

При этом вопрос допуска России к женскому чемпионату мира 2027 года пока не закрыт окончательно. Совет IIHF намерен отдельно рассмотреть эту тему в ноябре 2026 года с учетом актуальной ситуации и новой оценки рисков на тот момент.

Состав участников мужского чемпионата мира 2027 года, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая уже окончательно сформирован. Матчи группы А примет Дюссельдорф на арене PSD Bank Dome, а игры группы B состоятся в Мангейме.

Сборная Украины завоевала путевку в элитный дивизион впервые с 2007 года. Команда Дмитрия Христича обеспечила повышение в классе по итогам чемпионата мира 2026 года в Дивизионе IA, где заняла второе место вслед за Казахстаном.

На чемпионате мира 2027 года украинцы сыграют в группе А вместе с Германией, Швейцарией, Финляндией, Швецией, Латвией, Австрией и Словенией. Все матчи этой группы пройдут в Дюссельдорфе.

Ранее Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возможного допуска российских сборных к турнирам под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) после перехода к рассмотрению каждого случая отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года Международная федерация хоккея отказалась возвращать российские и белорусские команды в свои турниры, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с юношей. Организация продолжила отстранение представителей двух стран по соображениям безопасности, чем вызвала возмущение в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!