Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выдал новую порцию истерических высказываний после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась возвращать сборную России на чемпионат мира, на котором в будущем году впервые за 20 лет выступит Украина. Депутат Государственной думы пожаловался на полное и якобы недопустимое неуважение к стране-агрессорке.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обвинил руководство IIHF в том, что в нем никто не хочет вести диалог с россиянами, которые лишены возможности "отстоять свою позицию".

"Насколько реально преодолеть давление IIHF на наш хоккей? Никакого давления нет, есть издевательство. Я не нахожусь в федерации хоккея, не веду переговоры и не знаю, что происходит. Судя по всему, уважения к нам там никакого. Мы не можем отстоять свою позицию, как другие федерации. Мне кажется, проблема в том, что некому разговаривать", – сказал Фетисов.

До этого ярый путинист стал настоящим посмешищем в сети после того, как назвал Россию "самой крутой хоккейной державой".

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров закатил настоящую истерику из-за того, что сборную России вновь не допустили к будущему первенству мира по хоккею.

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