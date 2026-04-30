'Меня опять обманули': Усик показал, что с ним произошло перед боем с Верхувеном. Видео

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) продолжает подготовку к поединку против Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Наш соотечественник записал видео со своего тренировочного лагеря, пожаловавшись на "аферистов" в своей команде.

Соответствующий ролик Усик опубликовал в своем Telegram-канале. 39-летний уроженец временно оккупированного Симферополя отметил, что вынужден вновь выполнять множество тяжелой работы, в частности, тренеры заставляют его наматывать километры на беговой дорожке.

"Блин, доброго четверга. Я снова попал в эту аферу четверга. Меня опять обманули, я вот сижу и думаю: "Блин, нафиг оно мне надо?" Смотрите. Я должен переодеться и идти вон туда бежать. Аферисты вон сидят. А меня опять обманули. Как я мог повестись на это второй раз вообще?" – в шутку сказал Усик.

Напомним, украинец вернется на ринг 23 мая и подерется с Верхувеном на вечере бокса The Ring: Glory in Giza в Египте. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

Як повідомляв OBOZ.UA, Александр Усик і Ріко Верхувен провели дуель поглядів напередодні свого бою.

