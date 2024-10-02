Матч 'Реала', в воротах которого поставили украинца, завершился в Лиге чемпионов сенсацией. Видео

Мадридский "Реал" потерпел сенсационное поражение во 2-м туре Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти уступили в гостях скромному "Лиллю". Поединок завершился со счетом 1:0.

Видео дня

Перед игрой букмекеры не верили в успех французов, называя однозначными фаворитами именно королевский клуб. Однако с первых минут "Лилль", подгоняемый заполненным "Стад П'єр-Моруа", дал настоящий бой титулованным испанцам.

Хозяева могли открывать счет уже на 25-й минуте, когда после диагонального навеса в штрафную Джонатан Дэвид в упор расстреливал Андрея Лунина. Украинский голкипер, которого главный тренер "Реала" поставил вместо травмированного Тибо Куртуа, совершил эффектный сейв и смог отбить удар.

В конце 1-го тайма мяч попал в руку Эдуардо Камавинга в штрафной площади "Реала" после удара Эдона Жегрова со штрафного. Судья Маурицио Мариани назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора эпизода.

На 45-й минуте Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый, который стал в игре победным.

Лилль Франция – Реал Мадрид Испания 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 45+2, пенальти Дэвид.

Лилль – Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Сантуш, Андре, Буадди, Баккер (Менье, 88), Кабелла (Сахрауи, 72), Жегрова, Дэвид.

Реал Мадрид – Лунин, Менди (Фран Гарсия, 46), Рюдигер, Милитао (Мбаппе, 57), Карвахаль, Беллингем, Камавинга (Гюлер, 67), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Эндрик (Модрич, 57).

Предупреждения: Эндрик (46), Камавинга (59), Беллингем (78), Рюдигер (79), Модрич (81), Дэвид (90+3), Диаките (90+6).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!