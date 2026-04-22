Маркевич ответил на вопрос о назначении тренером сборной Украины вместо Реброва

Легендарный тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич не вел переговоров о назначении наставника сборной Украины после отставки Сергея Реброва. Опытный специалист, который за последние 10 лет имеет в активе лишь один год работы, не контактировал с руководством национальной федерации.

Видео дня

Об этом сам Маркевич, который считается главным претендентом на пост тренера сборной, заявил в комментарии изданию "Украинский футбол". По его словам, руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) не выходило в последнее время с ним на связь, несмотря на все слухи.

"УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать в данный момент", – сказал Маркевич.

Напомним, что 75-летний тренер возглавлял главную команду страны в 2010 году. Он успел вывести команду на четыре товарищеских матча, в которых одержал три победы и одну ничью, однако покинул свой пост из-за конфликта руководства харьковского "Металлиста" и национальной федерации.

Ребров принял руководство сборной летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых добыла 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!