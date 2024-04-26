'Манчестер Юнайтед' готов заплатить 40 млн евро за вратаря сборной Украины – СМИ

Английский "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток оформить трансфер вратаря сборной Украины Андрея Лунина. "Красные дьяволы" видят в нашем соотечественнике замену камерунцу Андре Онана и готовы предложить голкиперу мадридского "Реала" многомиллионгый долгосрочный контракт.

Об этом информирует портал Defensa Central. "Юнайтед" предложили "королевскому клубу" компенсацию в размере 40 миллионов евро, что соответствует запросам мадридцев. В то же время пока неизвестна реакция президента "Реала" Флорентино Переса, который изначально отказывался вести переговоры с англичанами.

В услугах Лунина также заинтересованы французский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария". В то же время уход украинца будет означать, что мадридцам необходимо будет искать дублера бельгийцу Тибо Куртуа.

Вратарь сборной Украины в нынешнем сезоне провел в составе "Реала" 28 матчей во всех турнирах, став основным голкипером команды после травмы Куртуа. Наш соотечественник стал героем четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", выиграв для мадридцев серию пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти намерен усадить Андрея Лунина в запас на ближайший матч чемпионата Испании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!