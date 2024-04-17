'Барселона' проиграла в невероятном матче с двумя удалениями, пенальти и пятью голами и вылетела из Лиги чемпионов. Видео

Испанская "Барселона" на Олимпийском стадионе в столице Каталонии проиграла французскому ПСЖ 1:4 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Первую игру каталонцы выиграли 3:2.

Матч начинался для "сине-гранатовых" великолепно. Хозяева на 12-й минуте после точного удара Рафиньи повели в счете.

Ключевой момент случился на 29-й минуте, когда Араухо заработал удаление за фол последней надежды против Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем "Барселоны" Марк-Андре тер Штегеном. Судья Иштван Ковач без раздумий показал красную карточку.

Гости с воодушевлением бросили отыгрываться и на 40-й минуте все тот же Барколя отдал результативную передачу на Дембеле.

В дебюте второго тайма Витиньо забил второй гол, который вызвал бурные эмоции у главного тренера "Барсы". Хави в ярости разбил рекламный щит, за что был также удален.

Спустя 4 минуты ПСЖ заработал пенальти, который точно реализовал Киллиан Мбаппе.

Окончательную точку поставил все тот же Киллиан, который первый разобрался неразберихой в штрафной испанской команды.

Барселона Испания – ПСЖ Франция 1:4

Голы: 1:0 – 12 Рафинья, 1:1 – 40 Дембеле, 1:2 – 54 Витинья, 1:3 – 61, пенальти Мбаппе, 1:4 – 89 Мбаппе.

Барселона – тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу (Жоау Феликс, 82), Гюндоган, де Йонг (Лопес, 82), Педри (Ферран Торрес, 62), Рафинья, Ямаль (Мартинес, 34), Левандовски.

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Фабиан Руис (Асенсио, 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте, 80), Дембеле (Коло-Муани, 88), Барколя (Ли Кан Ин, 77), Мбаппе.

Предупреждения: Мартинес (40), Мбаппе (40), Фабиан Руис (45+1), Левандовски (50), Маркиньос (62), Гюндоган (64), Доннарумма (87), Рафинья 90+7, Лопес 90+7

Удаления: Араухо (29), Хави (56).

Первый матч: 3:2

Вторым полуфиналистом стала дортмундская "Боруссия", которая в сверхрезультативном матче обыграла мадридский "Атлетико" (4:2).

Боруссия Д Германия – Атлетико Испания 4:2 (2:0, 2:2)

Голы: 1:0 – 34 Брандт, 2:0 – 39 Матсен, 2:1 – 49, автогол Хуммельс, 2:2 – 64 Корреа, 3:2 – 71 Фюллькруг, 4:2 – 74 Забитцер.

Боруссия Д – Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт (Ройс, 90), Санчо (Озджан, 86), Адейеми (Байно-Гиттенс, 66), Фюллькруг.

Атлетико – Облак, Молина (Барриос, 46), Хименес, Эрмосо, Витцель, Аспиликуэта (Рикельме, 46), Коке, Де Поль (Сауль, 84), Льоренте, Гризманн, Мората (Корреа, 46).

Предупреждения: Аспиликуэта (30), Рюэрсон (43), Эрмосо (45+1).

Первый матч: 1:2

В полуфинале ПСЖ и "Боруссия" разыграют путевку в финал, который пройдет 1 июня 2024-го на лондонском "Уэмбли".

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