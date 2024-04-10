'Невозможно': тренер 'Реала' высказался о ляпе вратаря сборной Украины в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти позитивно оценил игру вратаря сборной Украины Андрея Лунина в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити". Итальянский специалист отметил, что ошибка нашего соотечественника на второй минуте встречи никак не повлияла на его психологическое состояние.

Об этом Анчелотти заявил во время пресс-конференции, подводя итоги фантастического поединка, который завершился вничью 3:3, пишет издание AS. Наставник "Реала" подчеркнул, что Лунин отлично продемонстрировал себя в подыгрыше, а второй и третий гол англичан были из разряда не берущихся.

"Лунин отлично играл ногами, помогая в доставке мяча в атаку. Два последних гола были в верхний угол. Там было невозможно их взять. Я не думаю, что первый пропущенный гол на него повлиял", – сказал Анчелотти.

Отметим, что украинец получил самую низкую оценку от аналитических порталов среди всех участников поединка. Ответная игра состоится уже 17 апреля на "Этихад Стэдиум" в Манчестере. Победитель дуэли в полуфинале сразится с сильнейшим в паре лондонского "Арсенала" и мюнхенской "Баварии", которые первую встречу завершили со счетом 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине для будущего сезона Лиги чемпионов необходимо, чтобы чемпионом страны стал донецкий "Шахтер".

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