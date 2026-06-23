Магучих с историческим рекордом выиграла чемпионат мира среди юношей и девушек в Найроби, сенсационно разгромив конкуренток. Как выглядела 15-летняя Ярослава в 2017 году

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, будущая олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка, в 15-летнем возрасте стала победительницей чемпионата мира U18 в Найроби, показав один из самых доминирующих результатов в истории турнира. Уроженка Днепра на момент соревнований была одной из самых молодых участниц и установила неофициальный мировой рекорд для своего возраста.

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Чемпионат мира среди юношей и девушек 2017 года стал первым крупным международным триумфом Магучих. Перед стартом соревнований украинка уже считалась главным фаворитом сектора прыжков в высоту. За несколько месяцев до турнира она преодолела планку на высоте 1,88 м и возглавляла мировой рейтинг среди спортсменок до 18 лет.

Однако в Найроби Ярослава не просто оправдала ожидания, а значительно превзошла их. В финале украинская легкоатлетка уверенно взяла высоту 1,92 м и обеспечила себе уверенную победу.

Особенно впечатляющим оказался разрыв между первым и вторым местом. Серебряный призер, польская спортсменка Мартина Левандовская, уступила чемпионке сразу 10 сантиметров. Такой отрыв стал крупнейшим в истории женских соревнований по прыжкам в высоту на чемпионатах мира U18.

Результат 1,92 м также позволил Магучих повторить рекорд чемпионатов мира среди юношей и девушек, установленный в 2003 году другой представительницей Украины Ириной Коваленко.

Для самой Ярославы этот успех стал важным этапом в карьере. Спустя несколько лет она выиграла мировые и европейские чемпионаты среди взрослых, завоевала олимпийское "золото" и установила мировой рекорд в прыжках в высоту.

Как сообщал OBOZ.UA, в нынешнем сезоне Магучих выиграла все шесть турниров, в которых принимала участие. Она победила на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове с результатом 2,03 м, стала лучшей на этапе World Indoor Tour в Карлсруэ, выиграла чемпионат Украины, завоевала "золото" чемпионата мира в помещении в Торуни и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

21 июня Ярослава завоевала "золото" на турнире FBK Games в нидерландском Хенгело.

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