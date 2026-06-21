Работодатели активно ищут сотрудников в прифронтовых областях: на какие должности и сколько готовы платить

В условиях войны работодатели в прифронтовых областях всё активнее ищут продавцов, водителей, разнорабочих и других работников рабочих специальностей, предлагая конкурентоспособные зарплаты даже несмотря на риски для безопасности. В то же время количество откликов на многие вакансии сокращается, что свидетельствует об остром дефиците кадров и постепенном оттоке рабочей силы в более безопасные регионы Украины.

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Об этом свидетельствуют аналитические данные профильной платформы для поиска работы. В исследование вошли Запорожская, Харьковская, Сумская, Херсонская и Николаевская области — регионы, которые продолжают жить и работать в условиях постоянных угроз безопасности.

Наибольший спрос на продавцов

Самой распространенной вакансией в прифронтовых регионах остается должность продавца. Спрос на таких работников в мае 2026 года даже вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень зарплат зависит от области.

Самую высокую медианную заработную плату продавцам предлагают в Херсонской области – 16,3 тысячи гривен. В Харьковской области работодатели готовы платить около 16 тысяч гривен, в Запорожской — 15,7 тысячи гривен. В Николаевской области этот показатель составляет 15 тысяч гривен, а в Сумской — 14,5 тысячи гривен.

Спрос на продавцов свидетельствует о том, что даже в сложных условиях торговля остается одной из ключевых сфер экономической активности. Магазины, супермаркеты и небольшие торговые точки продолжают работать, обеспечивая население товарами первой необходимости.

Водители стали одними из самых востребованных работников

Второе место по количеству вакансий занимают водители. Потребность в них остается стабильно высокой из-за необходимости поддерживать логистические цепочки, доставку товаров и работу предприятий.

Самые выгодные предложения зафиксированы в Харьковской области, где медианная зарплата водителя достигла 32,5 тысячи гривен. В Херсонской области этот показатель составляет 30 тысяч гривен. В Сумской, Запорожской и Николаевской областях работодатели предлагают в среднем по 27,5 тысячи гривен.

Среди самых популярных вакансий по-прежнему остается должность разнорабочего. Наиболее активно таких работников ищут в Харьковской области, где медианная зарплата достигла 22,5 тысячи гривен — это самый высокий показатель среди исследуемых регионов.

В Запорожской области разнорабочим предлагают около 21 тысячи гривен, а в Николаевской и Сумской — около 20 тысяч гривен. Спрос на физический труд объясняется необходимостью восстановления поврежденных объектов, проведения ремонтных работ, поддержания производства и функционирования предприятий.

Повара также остаются востребованными

В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях работодатели активно искали поваров. В Запорожской и Николаевской областях медианная зарплата составляет от 18,5 до 19 тысяч гривен. В Херсонской области показатель ниже — около 15 тысяч гривен.

Спрос на поваров свидетельствует о том, что заведения общественного питания, столовые и сфера обслуживания продолжают работать даже в непростых условиях военного времени. Кроме того, значительное количество вакансий приходится на грузчиков, баристов, продавцов-консультантов, автослесарей и охранников.

Несмотря на рост количества вакансий, работодателям становится всё труднее находить сотрудников. Во многих сферах количество откликов заметно сократилось. Больше всего кандидатов, как и раньше, интересуют вакансии продавцов. Однако даже в этой категории активность соискателей за год упала на 20%.

Еще сильнее сократился интерес к вакансиям строителей — на 22%. Меньше откликов поступает также на вакансии швей (-21%), автослесарей (-18%) и продавцов-консультантов (-17%). Эксперты связывают такую тенденцию прежде всего с внутренней миграцией населения. Многие люди переезжают в более безопасные области, где у них есть более широкий выбор вакансий и меньшие риски для жизни.

Некоторые профессии, напротив, стали более популярными

В то же время есть специальности, к которым интерес соискателей вырос. Наибольший рост количества откликов зафиксирован на вакансии разнорабочих — на 14%. Также люди стали активнее откликаться на предложения для бариста ( +13%), кассиров (+12%) и водителей (+3%).

Исследование также показало существенное сокращение вакансий в ряде профессий, которые традиционно ассоциируются с офисной работой. В течение 2025–2026 годов в прифронтовых регионах практически не появлялись вакансии для брокеров, руководителей отделов продаж, менеджеров, супервайзеров, юристов, копирайтеров, аудиторов, фотографов и SMM-менеджеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нехватка рабочей силы — главная проблема для ведения бизнеса в Украине в условиях войны, и в мае этот кризис достиг критической точки. Сейчас о дефиците кадров заявляют рекордные 69% опрошенных предприятий — это самый высокий показатель за все время наблюдений.

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