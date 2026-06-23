Трамп призвал Зеленского действовать"смелее" в отношении России: стали известны подробности

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского действовать более решительно в вопросе противодействия России. В то же время Киев активизирует дипломатические усилия для организации прямых переговоров с Кремлем.

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На этом фоне Украина стремится усилить давление на Москву как на поле боя, так и на международной арене. Об этом пишет Kyiv Independent.

Что известно

Президент США Дональд Трамп во время частной беседы посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

По словам украинского высокопоставленного чиновника, американский лидер считает, что без дополнительного давления Владимир Путин не пойдет на реальные шаги для завершения войны.

В Вашингтоне также делают акцент на подходе "мир через силу", подчеркивая, что именно решительные действия могут заставить Кремль пойти на конструктивные переговоры.

Киев продолжает настаивать на организации личной встречи Зеленского и Путина. Однако Россия систематически избегает таких переговоров в нейтральных странах, настаивая на проведении встречи исключительно в Москве.

Украинская сторона отвергает этот вариант. Зеленский заявил, что готов к переговорам в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, но не в России.

Во время встречи 16 июня Зеленский предложил новый формат – провести трехсторонний саммит с участием Украины, России и США. В частности, речь шла о возможности приглашения Путина в Соединенные Штаты.

По словам источников, Трампу такая идея понравилась. В то же время американские чиновники отмечают, что реализация такого сценария в ближайшее время маловероятна.

Переговорные инициативы происходят на фоне эскалации боевых действий. Украина в последнее время активизировала удары по территории России, в частности с помощью беспилотников, расширяя географию атак.

В Киеве считают это частью стратегии давления, которая должна заставить Кремль пересмотреть свою позицию.

Во время встречи Зеленский продемонстрировал Трампу последствия российских ударов, в частности разрушение Киево-Печерской лавры. По информации источников, президент США был эмоционально потрясен увиденным и выразил разочарование масштабами разрушений.

Особое внимание стороны уделили теме противовоздушной обороны. Украина подняла вопрос о возможности производства ракет для систем Patriot по американской лицензии.

В Белом доме заявили, что это предложение находится на рассмотрении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Канады Марк Карни в кулуарах саммита "Большой семерки" заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в последнее время изменил свою позицию в отношении российской войны против Украины. Вашингтон на международной арене демонстрирует более жесткую позицию в отношении Кремля и более реалистичную оценку ситуации на поле боя.

– На закрытом заседании саммита Марк Карни заявил, что "ход войны изменился" и Россия проигрывает войну в Украине. Он также добавил, что Канада является одним из крупнейших партнеров официального Киева.

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