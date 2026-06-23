Китай столкнулся с беспрецедентным падением рождаемости: названа неожиданная причина

В Китае зафиксировано беспрецедентное падение уровня рождаемости, которое вызывает беспокойство демографов и экономистов. Эксперты связывают эту тенденцию не только с экономическими факторами, но и с глубокими социальными изменениями в обществе.

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Среди ключевых причин называют последствия многолетней демографической политики государства. Об этом пишет NZZ.

Демографический кризис и его истоки

По оценкам экспертов, одной из главных причин резкого снижения рождаемости в Китае стал дефицит женщин в структуре населения. Он сформировался в результате длительной политики "одна семья – один ребенок", которая на протяжении десятилетий влияла на демографический баланс.

В результате возник значительный гендерный дисбаланс, что привело к конкуренции среди мужчин за возможность создать семью.

В современном Китае брак всё чаще связывают с высокими финансовыми требованиями. Среди них – наличие собственного жилья, стабильного дохода и способность обеспечивать будущую семью.

На фоне стремительного роста цен на недвижимость и расходов на воспитание детей значительная часть молодых мужчин не может соответствовать этим ожиданиям. Это, в свою очередь, приводит к тому, что часть молодежи сознательно отказывается от создания семьи.

Изменение социальных ролей

Экономическое давление и общественные ожидания также влияют на трансформацию традиционных гендерных ролей. Часть мужчин, которые не могут соответствовать устоявшимся представлениям о "главе семьи", откладывают или вовсе избегают брака.

Эксперты отмечают, что подобные изменения становятся всё более распространёнными среди молодого поколения в крупных городах.

Попытки государственного влияния

Правительство Китая пытается изменить демографическую ситуацию с помощью финансовых стимулов и информационных кампаний, направленных на поощрение рождаемости.

Впрочем, по данным аналитиков, эти меры пока не дают ожидаемого эффекта. Уровень рождаемости продолжает снижаться, фиксируя новые исторические минимумы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чешские эксперты советуют властям ввести выплаты после рождения ребенка для граждан Украины. Пока что они не получают помощи от государства – даже те, кто живет и работает в Чехии годами, в то время как чешкам выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.

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