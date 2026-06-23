Если военнослужащий не вернулся в часть: с какого момента начинают отсчитывать СОЧ

Если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, то этот факт начинают учитывать с того момента, когда человек не явился в подразделение. Однако законом предусмотрено, что такое отсутствие должно длиться три суток, прежде чем фиксировать правонарушение.

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При этом информация о СЗЧ, отображаемая в приложении "Армия+", — это не дата начала отсчета СЗЧ, а дата фиксации статуса в системе. С какого дня начинают отсчитывать самовольное отсутствие и другие нюансы, рассказал юрист портала Юристы.UA.

Что известно

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Иногда фиксируется такое явление, как самовольное оставление воинской части, то есть когда военнослужащий не возвращается в часть.

Юрист Юрий Айвазян объяснил, с какого момента считают самовольное оставление воинской части. Так, он отметил, что само правонарушение начинается не тогда, когда прошло три суток, а с момента, когда военнослужащий должен был быть в части, но не явился.

Однако, по его словам, для того чтобы юридически квалифицировать факт самовольного оставления воинской части, отсутствие военнослужащего должно длиться более трёх суток.

"Для уголовной квалификации по ч. 5 ст. 407 УК Украины в условиях военного положения важно, чтобы такое отсутствие длилось более трёх суток. В действующей редакции ч. 5 ст. 407 УК Украины речь идет о самовольном оставлении части или неявке в установленный срок без уважительных причин, совершенных в боевой обстановке, а также о таких же действиях продолжительностью более трех суток в условиях военного положения", – пояснил юрист.

Также он добавил, что информация, отображаемая в "Армия+" о СЗЧ, – это не дата начала отсчета СЗЧ, а дата отображения/фиксации статуса в системе.

Отметим также, что основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как вернуться из СЗЧ

В Министерстве обороны Украины предоставили алгоритм действий для военнослужащих, которые самовольно покинули часть, но решили вернуться в подразделение.

Так, военнослужащий может обратиться в органы Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины, а именно:

Центрального управления ВСП в городе Киеве и Киевской области, а также территориальных управлений;

зональных отделов ВСП.

Список телефонов можно найти здесь. В подразделении ВСП военнослужащему предоставят необходимую информацию о подразделениях, а именно о батальонах резерва, в которые он может вернуться для прохождения службы. Там он также получит направление в один из этих батальонов.

Гражданин может и самостоятельно прибыть в батальон резерва. Перечень таких батальонов военнослужащий может узнать в подразделении ВСП.

Также для восстановления на службе военнослужащий может подать рапорт через приложение "Армия+".

Подразделения ВСП обрабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что количество случаев самовольного оставления части среди новобранцев удалось существенно сократить благодаря изменению подхода к подготовке мобилизованных. Вместо ужесточения контроля и наказаний в армии сделали ставку на поддержку, информирование и адаптацию людей к новым условиям службы.

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