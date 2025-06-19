'Пылает после атак': самая красивая спортсменка Украины рассказала о боли после ударов РФ по Киеву и невозможности хорошо спать

Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко эмоционально отреагировала на беспощадный обстрел Киева российскими оккупантами в ночь на 17 июня. Удары по столице на данный момент унесли жизни 28 человек. И хотя спортсменки сейчас нет в Украине, она не может нормально спать и не испытывает никакой радости.

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Призер чемпионатов Европы из Бахмута призналась, что ей очень больно из-за того, что происходит дома.

"Сейчас я за границей на соревнованиях. Кажется, что я должен спокойно спать, ведь я в безопасности. Над головой не летают ни дроны, ни ракеты. Но я все равно не могу хорошо спать. Потому что меня нет дома. Потому что мне больно. Неважно, где я", - рассказала спортсменка в своем Instagram.

"Я не знаю, как это выразить словами... Но я проверяю телефон и вижу, что дома объявлена воздушная тревога, а ночью ожидается обстрел. А дома остается вся моя семья, мои друзья, мой тренер, мои домашние животные. Все, что я люблю. Вся моя жизнь снова пылает утром после атак", - с болью отметила Левченко.

На выходных Юлия участвовала в этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, где заняла четвертое место. Но не могла наслаждаться пребыванием в шведской столице, когда родные в постоянной опасности.

"Вчера я гуляла по улицам Стокгольма, но, к сожалению, не испытывала никакой радости. Ни от красивой архитектуры, ни от солнечной погоды. Я просто хочу, чтобы и дома было мирное небо", - отметила прыгунья, которую болельщики признавали самой красивой спортсменкой страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у знаменитой украинской прыгуньи в высоту отобрали призовое место через сутки после турнира.

Также Левченко искренне рассказывала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта.

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