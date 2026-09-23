Магучих показала, что происходило у нее на дне рождении и кто пришел в гости. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих опубликовала видео и фотографии со своего 25-го дня рождения. На кадрах олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка вместе с друзьями веселится, позирует на камеру и проводит вечер в неформальной атмосфере.

Видео дня

Для своего праздника Магучих выбрала бордовую кожаную майку, черные кожаные брюки и туфли на каблуках. На опубликованных видео именинница и ее гости шутят, дурачатся перед камерой и делают совместные снимки.

День рождения прошел в компании близких друзей. Среди гостей был и знаменитый украинский прыгун в высоту Олег Дорощук вместе со своей подругой Яной Совик.

Также на праздновании были замечены украинский прыгун с шестом Влад Малыхин, метатель копья и участник Олимпийских игр Артур Фельфнер, украинская призерка чемпионата Европы по прыжках в высоту Екатерина Табашник, а также бывшая гандболистка Эрминия Нетели. Было и несколько непубличных подруг Магучих.

Место проведения вечеринки Ярослава не раскрыла. В публикации спортсменка ограничилась подписью Birthday party.

День рождения Магучих отметила после завершения сезона, в котором стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира по прыжкам в высоту и завоевала "серебро" финала Бриллиантовой лиги.

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