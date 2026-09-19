Магучих – 25 лет. Как выглядит жених, самые яркие фото в купальнике и лучшие видео нашей чемпионки

19 сентября украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отмечает 25-летие. Спортсменка встретила день рождения в статусе олимпийской чемпионки Парижа-2024, рекордсменки мира с результатом 2,10 м и первой в истории абсолютной чемпионки мира.

Видео дня

По случаю праздника Магучих опубликовала в Instagram видео, в котором повторила популярный тренд с переодеванием. В ролике легкоатлетка также поблагодарила болельщиков за поздравления, зачитала рэп и объявила о благотворительном сборе на нужды ВСУ.

Женихом Ярославы является легкоатлет Назар Степанов – сын тренера спортсменки Татьяны Степановой.

Пара состоит в отношениях более пяти лет и регулярно делится совместными снимками.

Среди самых известных видео спортсменки остаются эпизоды с отдыхом в спальном мешке между попытками и празднованием побед с флагом Украины.

Особое внимание привлекают архивные кадры Магучих, включая исторический прыжок на 2,10 м, который принес ей мировой рекорд.

После завершения сезона-2026, в котором Магучих выиграла чемпионат мира и чемпионат Европы, спортсменка проводит отпуск в Барселоне перед началом подготовки к следующему сезону.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться на лучшие снимки нашей титулованной соотечественницы.

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