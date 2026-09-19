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Магучих – 25 лет. Как выглядит жених, самые яркие фото в купальнике и лучшие видео нашей чемпионки

Максим Иншаков
Спорт Oboz
4 минуты
2,2 т.
Наша титулованная спортсменка празднует мини-юбилей
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19 сентября украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отмечает 25-летие. Спортсменка встретила день рождения в статусе олимпийской чемпионки Парижа-2024, рекордсменки мира с результатом 2,10 м и первой в истории абсолютной чемпионки мира.

Ярослава Магучих

По случаю праздника Магучих опубликовала в Instagram видео, в котором повторила популярный тренд с переодеванием. В ролике легкоатлетка также поблагодарила болельщиков за поздравления, зачитала рэп и объявила о благотворительном сборе на нужды ВСУ.

Ярослава Магучих

Женихом Ярославы является легкоатлет Назар Степанов – сын тренера спортсменки Татьяны Степановой.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих и Назар Степанов

Пара состоит в отношениях более пяти лет и регулярно делится совместными снимками.

Ярослава Магучих и Назар Степанов
Ярослава Магучих и Назар Степанов
Ярослава Магучих и Назар Степанов

Среди самых известных видео спортсменки остаются эпизоды с отдыхом в спальном мешке между попытками и празднованием побед с флагом Украины.

Особое внимание привлекают архивные кадры Магучих, включая исторический прыжок на 2,10 м, который принес ей мировой рекорд.

Ярослава установила мировой рекорд

После завершения сезона-2026, в котором Магучих выиграла чемпионат мира и чемпионат Европы, спортсменка проводит отпуск в Барселоне перед началом подготовки к следующему сезону.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться на лучшие снимки нашей титулованной соотечественницы.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих и ее тренер Татьяна Степанова

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Ярослава Магучих
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