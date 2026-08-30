Магучих на Континентальном туре сенсационно програла своей главной сопернице-рекордсменке. Видео

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих проиграла австралийке Элеанор Паттерсон на этапе Континентального тура серии Silver в немецком Хайльбронне. 24-летняя днепрянка не смогла прыгнуть на 2.02 м.

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Магучих пропустила первых пять высот, стартовав лишь с отметки 1.93. К тому времени в секторе оставалось лишь 3 спортсменок из 13. Не смогла преодолеть 1.90м и Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины. С первого же прыжка Ярослава оказалась сразу на подиуме.

1.96м преодолеть, кроме Ярославы смогла лишь ее извечная соперница Элеанор Паттерсон из Австралии и Ламара Дистин (Ямайка). Все спортсменки сделали это с первой попытки.

Такая же упорная борьба между тремя прыгуньями продолжилась на высоте 1.98м.

2 метра Ярославе взять удалось лишь с третьего раза, в Паттерсон – с первого. Дистин выступления завершила.

Сражение за "золото" на 2.02м между Паттерсон и Магучих завершились в пользу австралийской атлетки, которая повторила личный рекорд.

Для украинской спортсменки этот старт стал первым после этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где она заняла четвертое место с результатом 1,96 м.

Следующим крупным стартом в календаре Магучих после турнира в Хайльбронне станет финал Бриллиантовой лиги, который пройдет в Брюсселе 4 и 5 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинская прыгунья в высоту победила на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии, взяв планку на отметке 2,00 м. Второе место заняла еще одна представительница Украины Ирина Геращенко с результатом 1,98 м.

Ранее в августе Магучих завоевала третье подряд "золото" чемпионата Европы. На турнире в Бирмингеме она показала результат 1,97 м и повторила рекорд по числу последовательных побед на континентальном первенстве.

В нынешнем году украинка также стала чемпионкой мира в помещении в Торуне и выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате. Кроме того, летом Магучих впервые с 2021 года выступила на чемпионате Украины, где одержала победу во Львове с результатом 2,01 м. Этот прыжок остается ее лучшим достижением в сезоне.

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