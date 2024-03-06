'Любит Путин молодых': 17-летняя российская фигуристка прогнулась перед главой РФ и стала посмешищем в сети

Российская фигуристка Камила Валиева снова отличилась эпическим прогибом перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. 17-летняя спортсменка, которую уже называют "заменой Кабаевой" в окружении президента РФ, восхитилась главой государства и стала посмешищем в сети.

"Я просто в восторге от того, что сейчас происходит на Всемирном фестивале молодежи – давно я не видела такого удивительного масштаба! Сам фестиваль превратился в настоящую площадку для выстраивания связей между молодыми людьми. И все это стало возможно благодаря нашему президенту. А впереди нас ждет грандиозное закрытие!" – написала Валиева, которую дисквалифицировали за допинг, в своем Telegram-канале.

Читатели портала Sports.ru назвали мерзким поведение фигуристки. Они предположили, что Валиева готовится к работе в Государственной думе, а также обвинили Путина и его политтехнологов в использовании несовершеннолетней девушки в агитации перед так называемыми выборами президента России 17 марта.

"Я болела за Камилу с юниоров, теперь очень грустно за этим наблюдать", "Мы тоже надеемся, что всех вас ждет грандиозное закрытие. Некоторых чтобы пожизненно закрыли причем в Гааге", "Очередной прогиб засчитан. Свое шоу уже есть, теперь на место в Думе нужно подлизать", "Любит Путин молодых", "Пошла подготовительная работа в депутаты", "Променяла достоинство на дешевый пиар", "Ей даже 18 лет нет, а уже сломленный человек", "У меня вот лампочка в подъезде перегорела. Но благодаря президенту мы ее поменяли на новую", "А как же нельзя вовлекать детей в политику? Или когда нужная политика можно вовлекать?" – пишут в комментариях.

Ранее Валиева появилась рядом с Путиным на открытии так называемых Играх будущего. Также Камила нелепо оправдалась за применение допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. В крови фигуристки, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

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