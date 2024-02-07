Найдено 60 препаратов в крови. CAS впервые опубликовал все детали допингового дела Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. 17-летняя уроженка Казани попыталась объяснить, откуда в ее крови появился запрещённый препарат триметазидин

По словам Валиевой, триметазидин попал в организм через клубничный десерт, который был приготовлен ее дедом на той же доске, где он измельчал свои таблетки. Помимо этого, у нее был обнаружен другой стероид - экдистерон.

Во время дачи показаний Валиева сообщила, что ехала в Санкт-Петербург на чемпионат России, где она сдала положительную пробу на триметазидин, на "Сапсане". Выехала из Москвы 22 декабря 2021 года, вернулась обратно 28 декабря.

21 декабря ее дедушка дал ей клубничный десерт. Она взяла его с собой в поездку – положила в холодильник и ела его постепенно. "Я не ем такое за один раз. Я ем по кусочкам", – сказала Валиева.

Как следует из мотивировочной части по делу Валиевой, единственное свидетельство того, что клубничный десерт был источником запрещенного вещества – слова Соловьева. Кроме его слов о десерте, как и о том, что в тот момент он употреблял триметазидин, других свидетельств нет.

Показания Соловьева признаны противоречивыми. Так как 8 февраля 2022 он утверждал, что всегда принимает таблетки, разжевывая их. А 17 мая заявил, что делит их на разделочной доске, на той же, на которой мог готовить десерт.

Также Валиева представила CAS еще две версии, как допинг мог попасть в ее организм. Вещество могло попасть с загрязненным разрешенным препаратом либо саботаж/злой умысел конкурента.

"Помещения, где располагались спортсмены на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге, было наполнено незнакомыми людьми, которых определенно не должно было там быть. Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в зону, где спортсмены принимали пищу. Подруга мамы тоже получила аккредитацию, однако нельзя сказать, что она как-то связана со спортом, но она все равно получила аккредитацию с высоким уровнем доступа", – приводит слова Валиевой сайт CAS.

Документальных подтверждений этим версиям Валиева предоставить не смогла.

По данным ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), за двухлетний период с 2020 по 2021 год спортсменке было назначено около 60 различных препаратов и добавок". Препараты были разрешены.

"В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 15-летней спортсменке Камиле Валиевой врачи давали следующие препараты: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ".

Как сообщал OBOZ.UA, что в конце января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.

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