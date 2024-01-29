Россиян лишат "золота" Олимпиады: суд поставил точку в допинг-скандале с фигуристкой Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил накануне Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года, действие санкций начинается с 25 декабря 2021 года.

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Соответствующее решение опубликовано на сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Организация установила, что Валиева совершила правонарушение в конце 2021-го во время всероссийских соревнований. Все результаты соревнований с участием фигуристки после 25.12.2021 аннулированы, что означает лишение сборной РФ "золота" Игр в командном турнире.

"Госпожа Валиева не смогла доказать, что совершила нарушение антидопинговых правил ненамеренно", – подчеркнули в решении суда. Отмечается, что окончательное решение о лишении сборной России чемпионства ОИ-2024 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожаловалась на то, что Россия не научилась врать в допинг-скандале с Камилой Валиевой.

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