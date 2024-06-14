Лунин уходит? 'Реал' нашел замену вратарю сборной Украины

Мадридский "Реал" начал подготовку к вероятному уходу из клуба вратаря сборной Украины Андрея Лунина. Нашему соотечественнику было предложено подписать новый контракт с победителями Лиги чемпионов, однако 25-летний футболист не спешит этого делать из-за недоверия со стороны тренера Карло Анчелотти.

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По данным издания AS, руководство "королевского клуба" фактически смирилось с тем, что потеряет Лунин, нынешнее соглашение с которым действует до лета 2025 года. В "Реале" уже определились с заменой украинцу – ей станет 23-летний голкипер каталонского "Еспаньола" Хоан Гарсия.

Сам же Лунин сейчас сосредоточен на чемпионате Европы в Германии. Успешная игра на первенстве позволит вратарю сборной Украины получить новые выгодные предложения.

До этого в своих рядах украинца хотели видеть итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", который был готов заплатить за Андрея 40 миллионов евро. А последним, кто проявил интерес к Андрею, стал лондонский "Арсенал".

Всего украинский вратарь в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Мадриде устроил овации вратарю сборной Украины Андрею Лунину после триумфа команды в Лиге чемпионов.

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