Вратаря сборной Украины хочет купить 9-кратный финалист Лиги чемпионов – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не исключает возможности уйти из мадридского "Реала" уже в летнее трансферное окно. При этом в услугах нашего соотечественника, который провел великолепный сезон в столице Испании, заинтересованы многие европейские клубы.

По данным портала Defensa Central, в последние часы в переговоры с "королевским клубом" вступил туринский "Ювентус". Польский голкипер "старой сеньоры" Войцех Щенсны требует повышения зарплаты и грозит уходом из команды – его активно зовут в Саудовскую Аравии.

Руководство итальянцев пока не согласилось на условия Щенсны, поэтому занялось поисками возможной замены 34-летнему поляку. Лунин впечатлил "Ювентус" своими выступлениями, ему готовы гарантировать попадание в стартовый состав, что может стать основным аргументом для нашего вратаря.

"Ювентус" является самым титулованным клубом Италии. Также "бьянконери" девять раз играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов (две победы), трижды выигрывали Кубок УЕФА, дважды – Суперкубок Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Мадриде устроил овации вратарю сборной Украины Андрею Лунину, который может покинуть "Реал" и стать игроком "Манчестера".

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