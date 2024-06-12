Холодные отношения: СМИ раскрыли новые детали карьеры вратаря сборной Украины в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин все еще не принял окончательного решения относительного своего будущего в мадридском "Реале". Наш соотечественник получил предложение продлить действующий контракт до 2029 года, однако сомневается в необходимости его принимать.

Как отмечает издание Cope, у Лунина холодные отношения с тренером "Реала" Карло Анчелотти. Украинец считает, что наставник ему не доверяет, ярким свидетельством чему стало решение итальянца вернуть в ворота команды бельгийца Тибо Куртуа, который пропустил девять месяцев из-за травмы, на финал Лиги чемпионов.

Кроме того, Лунин получил ряд выгодных предложений от других клубов. Последнее из них – от лондонского "Арсенала". До этого в своих рядах украинца хотели видеть итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", который был готов заплатить за Андрея 40 миллионов евро.

Всего украинский вратарь в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Мадриде устроил овации вратарю сборной Украины Андрею Лунину после триумфа команды в Лиге чемпионов.

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