Триумфатор! Полный стадион в Мадриде устроили овации вратарю сборной Украины. Видео

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал одним из главных героев мадридского "Реала" в нынешнем сезоне. Наш соотечественник блестяще заменил бельгийца Тибо Куртуа, который минувшим летом порвал крестообразные связки колена и выбыл из игры на восемь месяцев.

Накануне в столице Испании состоялось празднование победы "королевского клуба" в Лиге чемпионов, в финале которой мадридцы одолели дортмундскую "Боруссию" (2:0). Полный стадион "Сантьяго Бернабеу" приветствовал своих любимцев, завоевавших 15-й в истории команды кубок победителя турнира.

Лунин удостоился настоящей овации от арены. Фанаты аплодировали в адрес украинца, а также скандировали его фамилию. "Лучшая игра сезона? Та, где мы выиграли финал Лиги чемпионов. Я не играл? Но мы выиграли", – прокомментировал Андрей триумф команды.

Всего украинский вратаря в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" и продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".

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