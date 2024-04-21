Форвард сборной Украины забил 'бразильский' гол в историческом матче в Испании. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик провел фантастический матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. 26-летний игрок помог своему клубу разгромно победить "Кадис" (4:1). Благодаря этому результату каталонцы впервые в своей истории пробились в еврокубки.

На 71-й минуте после передачи с левого фланга от Мигеля Гутьерреса Довбик одним движением принял мяч, по-бразильски его обработал, развернулся и мощно пробил мимо голкипера, сделав счет 3:0.

Встреча в итоге завершилась со счетом 4:1, что позволило "Жироне" набрать 68 баллов и заработать 21-очковое преимущество над 8-м местом, которое не дает права выступить в еврокубковых турнирах. До этого лучшим результатом клуба было 10-е место в Ла Лиге.

Для Довбика забитый гол в ворота "Кадиса" стал 18-м в 30 матчах в текущем сезоне Ла Лиги. Украинский нападающий возглавил список лучших бомбардиров испанского первенства.

Как сообщал OBOZ.UA, Довбик до этого отметился забитым голом на старте гостевого поединка 31-го тура против мадридского "Атлетико". В прошлом туре чемпионата Испании Артем оформил дубль, став главным героем домашнего матча против "Бетиса" (3:2).

21 января Артем устроил настоящую голевую феерию в 21-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге. Наш соотечественник оформил скоростной хет-трик в игре против "Севильи".

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

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