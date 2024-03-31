Довбик провел феерический матч за 'Жирону', забив два гола и став одним из творцов победы. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик оформил дубль в 30-м туре чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. 26-летний футболист сборной Украины стал главным героем домашнего матча против "Бетиса" (3:2).

На 36-й минуте Артем четко реализовал пенальти, которое судья назначил за игру рукой футболиста "Бетиса".

На 65-й минуте Артем замкнул блестящую позиционную атаку, великолепно обыграв голкипера "Бетиса".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января Артем устроил настоящую голевую феерию в 21-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге. Наш соотечественник оформил скоростной хет-трик в игре против "Севильи".

Это позволило форварду "Жироны" побить рекорд легендарного Андрея Шевченко, который дважды в итальянском первенстве отличался три раза в одном матче.

Как сообщал OBOZ.UA, Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

С того момента принял участие в 30 поединке во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 7 результативных передач.

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