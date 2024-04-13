Футболист сборной Украины забил гол в Испании на 4-й минуте и вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик отметился забитым голом на старте гостевого поединка 31-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. 26-летний игрок открыл счет в матче против мадридского "Атлетико".

После затяжной позиционной атаки пас на фланг получил Ян Коуту. 21-летний бразилец смог вырезать острую прострельную передачу вдоль ворот, которую точно замкнул украинец.

Этот гол стал для Артема 14-м в текущем первенстве Ла Лиги за 32 матча. Также в активе Довбика 7 передач.

Благодаря этому забитому мячу наш соотечественник вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. У Джуда Беллингема ("Реал") и Анте Будимира ("Осасуна") по 16 голов.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом туре чемпионата Испании Артем оформил дубль, став главным героем домашнего матча против "Бетиса" (3:2).

21 января Артем устроил настоящую голевую феерию в 21-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге. Наш соотечественник оформил скоростной хет-трик в игре против "Севильи".

Это позволило форварду "Жироны" побить рекорд легендарного Андрея Шевченко, который дважды в итальянском первенстве отличался три раза в одном матче.

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

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