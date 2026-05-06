Лучшая теннисистка России после поражения от Костюк пригрозила бойкотом турниров WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева готова бойкотировать крупных соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA). Уроженка Красноярска, которая в минувшую субботу проиграла украинке Марте Костюк в финале супертурнира в Мадриде, рассматривает возможность демарша из-за размеров призовых.

Видео дня

Об этом информирует пропагандистский Telegram-канал "Mash на Спорте". По его данным 19-летняя спортсменка, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге, может присоединится к протесту, если за него выступит большинство участниц тура. При этом с личной инициативой Андреева выступать не намерена.

Россиянка пока предпочитает молчать. Она ожидает, как себя проявят звездные Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Новак Джокович, Янник Синнер и другие теннисисты, которые говорили о желании бойкотировать соревнования.

Накануне Соболенко выступила с готовностью пропустить Открытый чемпионат Франции Roland Garros, организаторы которого возмутили спортсменов тем, что минимально подняли суммы призовых по сравнению с прошлым годом. Беларуска подчеркнула, что привлекательность турниров для спонсоров и рекламодателей полностью зависит от участников.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от участия в супертурнире в Риме после победы над россиянкой Миррой Андреевой в финале Мадрида-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!